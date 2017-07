Allan Roosilehte ähvardati 90ndatel relvaga: olin lava peal ja mingi vend ütles, et võta see lugu maha...

Mees meenutas Vikerraadio saates «Aeg peatub», et oli DJ-na ise väga julge, kuigi ka teda ennast on keset kontserti relvaga ähvardatud, vahendab Menu.

«Olin lava peal ja mingi vend ütles, et võta see lugu maha, käsi oli pikalt ees ja relv oli käes. Ma lihtsalt muigasin selle õige peale ja ei teinud mitte midagi, sest ma mõtlesin, et ei saa olla võimalik, et siin laskmiseks läheb. Teiseks, ka Metsikus Läänes - kes laseb maha klaverimängija, kes siis neile mängib? Mitte keegi. Klaverimängija on eraldi seisuses, nii ka DJ,» ütles Roosileht.