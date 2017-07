Pildid ja video: miks USA politseinik tulistas abikõne teinud austraallannat?

Sydneyst pärit 40-aastane Justine Damond, kes tahtis korrakaitsjatele anda teada vägistamisest, sai politsenik Mohammed Noorilt kuuli kõhtu, mis talle saatuslikuks sai ja ta eluküünla kustutas, edastab foxnews.com.

Justine Damond / Stephen Govel/AP/Scanpix

Veel ei ole selge, mis tulistamisele eelnes, kuid sündmuse tunnistajate teatel oli läheduses kuulda valju heli, mis meenutas relvast tulistamist. Võimalik, et politsenik pidas Damondi tulistajaks.

Austraallanna sugulased nõuavad Minneapolise politseil juhtunu kohta selgitust.

Justine Damondi isa John Ruszczyk (esiplaanil) / Channel 9/AP/Scanpix

Minnesota julgeolekuameti teatel tulistas Damondi politseinik Mohammed Noor, ta partner Matthew Harrity oli juhtumi tunnistaja. Harrity teatel oli sündmuskohal kuulda pauku ja Noor arvas, et nende suunas tulistati.

Minneapolise politseinik Mohammed Noor / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Uurimine näitas, et Noor oli sündmuspaika saabudes autoroolis ja Harrity oli kaassõitja.

Politseiraadio salvestiselt on kuulda, et lähedal oli tõenäoliselt ilutulestik ja need olidki «paugud», mida politsenikud kuulsid.

Harrity teatel pidas ta partner tänaval pidžaamas olnud naist tõenäoliselt tulistajaks ja avas tema suunas politseiauto avatud aknast tule.

Kui politseinikud said aru, et tegemist ei ole tulistajaga, läksid nad naisele appi ja kutsusid kiirabi. Tänavale kukkunud naise lähedalt leiti ta mobiiltelefon, mitte relv.

Harrity sõnul sõitis neist jalgrattal mööda noor mees, kes võib olla juhtunu tunnistajaks. Minnesota julgeolekuamet otsib seda meest.

Minneapolise linnapea Betsy Hodges loodab, et tulistamises kahtlustatav Noor avab oma suu ja räägib, mis juhtus.

«Me ei saa sundida teda rääkima, kuid loodan, et ta annab selgitusi. Tegemist võib olla õnnetu juhtumiga ja ohvri kehakeele valesti tõlgendamisega,» teatas linnapea.

Minneapolises hukkunud austraallanna pidi augustis abielluma oma kihlatu Don Damondiga, kes sai USAs tööd ja migreerus sinna.

Don Damond (esiplaanil) / TNS/Minneapolis Star Tribune/TNS/Sip/Scanpix

Joogaõpetajana töötanud Justine Damond oli enne abiellumist võtnud oma mehe perekonnanime.

Justine Damondi mälestamine Minneapolises / Elizabeth Flores/AP/Scanpix