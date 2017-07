Režissöör Nolanit süüdistatakse filmis «Dunkirk» Prantsuse sõdurite tähtsuse eiramises

Filmikriitikute arvates on režissöör Christopher Nolan oma linateoses eiranud fakti, et Prantsuse väeüksused mängisid Briti sõdurite evakuatsioonis ja pääsemises tähtsat rolli, edastab The Local.

Liitlasvägede evakuatsioon Prantsusmaal Dunkerque'is 1940. aasta mais / War/Scanpix

Film viib vaatajad 1940. aastasse, mil Prantsusmaal Dunkerque’i rannaalal ja sadamas olid Briti, Prantsuse ja Belgia sõdurid Saksa vägede poolt ümber piiratud, olles samas liitlasvägedest ära lõigatud. Käivitatakse suur päästeoperatsioon lõksus olevate sõdurite päästmiseks. Ajaloolistel andmetel oli Dunkerque’is umbes 400 000 sõdurit, kellest üle 338 000 pääses sealt eluga.

Prantsuse meedia kritiseeris Nolanit, et ta eiras fakte ja alahindas prantslaste pingutusi ning et anglosaksidel on kombeks näidata Briti sõdurite kangelaslikkust Prantsuse sõdurite omast suurema ja võimsamana.

Prantsusmaa tuntud ajaloolane Dominique Lormier, keda peetakse 1940. aasta mais ja juunis toimunud evakuatsioonioperatsiooni üheks paremaks tundjaks, lootis et film näitab umbes 30 000 Prantsuse sõduri kangelaslikkust Dunkerque’i all.

Umbes 30 000 Prantsuse sõdurit pidid kaitsma Põhja-Prantsusmaa Dunkerque’i ala 160 000 Saksa sõduri vastu, kes liikusid Prantsusmaal kiiresti edasi, vallutades ühe piirkonna teise järel. Prantslased maksid oma eluga ning ellujäänud viidi sõjavangide laagritesse.

«Prantsuse sõdurid tõid end ohvriks, et britid saaks evakueeruda ning nad päästsid Briti armee kaotusest. Hitler ei saanud pärast seda sundida Suurbritanniat eraldi rahuläbirääkimistele. Briti valitsuse 1940. aasta memos, mis loeti ette BBCs, ülistatakse samuti Prantsuse sõdureid,» teatas ajaloolane.

«Inglased on uhked, et Briti sõdurite evakuatsioon Dunkerque’ist õnnestus ning et selles mängisid Prantsuse väeüksused, kaasa arvatud merevägi, admiral Jean-Marie Abrial juhtimisel tähtsat rolli, hoides Dunkerque’i sadamat oma käes ja konvojeerides Briti sõdureid Inglismaale. Samuti aitasid meid kindral René Prioux’ väed,» seisis Prantsuse ajaloolase Lormier andmetel Briti välisministeeriumi memos.

Väljaanne Le Monde kirjutas, et Nolan astus oma Dunkerque’i tõlgendusega ämbrisse, kuna praktiliselt eitas prantslaste kangelaslikkust.

Prantsuse filmikriitik Jacques Mendelbaum kirjutas, et briti režissöör Nolan keskendus liigselt brittidele, unustades prantslased, kes aitasid 1940. aasta mais-juunis Dunkerque’i «imel» sündida.

«Režissööril on õigus anda edasi oma nägemus, kuid ta ei tohiks eirata ajaloolisi fakte. Kus on selles filmis umbes 120 000 Prantsuse sõdurit, kes evakueeriti Dunkerque’st? Ja kus on need 30 000 – 40 000 Prantsuse sõdurit kes kaitsesid oma eluga Dunkirque’i ülekaaluka vaenlase eest, et Briti sõdurid pääseksid?» küsis Mendelbaum.

Filmikriitik küsis režissöör Nolanilt, et miks ta läks mööda Prantsuse armeest, mille sõdurid võitlesid Lille’is Saksa vägedega ja takistasid sakslastel tungimast Dunkerque’i ning miks ei ole filmis eriti linna näha.

Saksa väed Prantsusmaal Dunkerque'is pärast liitlasvägede evakuatsiooni / War/Scanpix

Briti peaminister Winston Churchill kirjutas pärast Dunkerque’i, et Prantsuse vägede kangelaslik vastupanu vaenlastele võimaldas Briti sõduritel pääseda ja sakslastega sõdimist jätkata.

Hoolimata kriitikats soovitavad filmiasjatundjad «Dunkirki» vaadata, kuna tegemist on kindlasti menufilmiks saava linateosega.

Filmis «Dunkirk» mängib Fionn Whitehead reamees Tommyt, Harry Styles reamees Alexit, Jack Lowden õhujõudude piloot Collinsit ja Kenneth Branagh mereväeohvitser Boltonit. Teistes rollides on nii Briti kui Prantsuse näitlejaid.

