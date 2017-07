Briti näitleja kukkus Tais joast alla, olles kolm päeva veelõksus

38-aastase Nichollsiga juhtus õnnetus Koh Samu saare Khun Si joal, edastab The Guardian.

Paul Nicholls / SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM/SCANPIX

Mees leiti tänu sellele, et kohalikele jäi silma mitu päeva seisnud rendimootorratas. Politsei tegi kindlaks, et selle üüris mees nimega Gerrard Paul Greenhalgh, mis on Nichollsi sünninimi.

Politsei leidis poolteadvusel mehe jõest, tal oli jalavigastus ja hüpotermia ning ta viidi haiglasse.

Nicholls kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et ta on oma ellujäämise üle õnnelik.

«Mul on hea meel, et mind hakati otsima ja leiti, kuigi see võttis aega. Jalavigastuse tõttu ei pääsenud ma liikuma, olin kolm päeva vee ja söögita. Mul oli mobiiltelefon, kuid kõrgest joast kukkudes see kadus,» teatas inglane.

Nichollsi sõnul leidsid arstid, et ta põlv on kivide vastu kukkumisest praktiliselt sodiks ja see tuleb uuesti ehitada.

Paul Nicholls / SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM/SCANPIX

Näitleja on ravil Koh Samui haiglas ning raske jalavigastus võib tuua talle kümnetesse tuhandetesse naeltesse ulatuva arve.

Tai meedia andmetel hukkus juunis samas paigas, kus Nicholls kannatada sai, 28-aastane ameeriklasest turist Geoffrey Maui.

Nicholls mängis alates 1996. aastast seriaalis «East Enders» Joe Wicki, hiljem on ta mänginud sarjades «City Central», «Holby City» ja «Law and Order». 2004. aastal oli tal roll filmis «Bridget Jones: The Edge of Reason».