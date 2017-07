Vallatu peogalerii: napid kostüümid ja ülemeelikused klubis Teater!

Just nii, seekord oli Babulja külalisi ootamas enda suvemajakeses, kus ööd on valged ja kuu on päike..Külalised viidi llõbusale peoseiklusele, kus Babulja siresäärsed tütrekesed meeleolu säravate shownumbritega ülal hoidsid ja kõik tantsuplatsile meelitasid. Nii kestis meeletu pidu kõvasti kauem, kui ööpimedus ja varastel hommikutundidel lahkuti peolt naeratus näol ja puusad endiselt heast muusikast nõksumas.. Vaata galeriid ilusatest inimestest!