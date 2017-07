Video: USAs langes maja katusele mitu kilogrammi vorste, lõhkudes katust

Juhtum, milles katusele maandus mit külmutatud vorsti pakki, leidis aset möödunud laupäeval 15. juulil, edastab foxnews.com.

«Ärkasime umbes kella 4.00 paiku selle peale, et väljast kostis valu heli. Arvasime, et see on äike. Läksin välja uurima, et kas tõesti on ilm halvaks läinud, kuid leidsin aiast ja katuselt külmutatud vorside pakke,» sõnas majaomanik Travis Adair.

Pere leidis mitu pakki vorste, mille kogukaal oli üle seitsme kilogrammi.

Poeg Austin Adair lisas, et pärast kahe vorstipaki leidmist aiast läksid nad katusele ja leidsid veel vorstipakke. Külmutatud, Itaalia retsepti järgi tehtud vorstid olid taevast kukkudes katusesse nii mõnegi augu ja prao tekitanud.

Pere teatel olid külmutatud vorstidel, mille lõhn ei olnud jääst hoolimata just kõige meeldivam, silt William Land Service, mis on Alabamas tegutseva firma nimi.

Adairide pere võttis selle firmaga kontakti selgitades, et nende firma sildiga vorstid kukkusid nende maja katusele, kuid firma esindaja ei saanud aru, millest talle räägiti. Perel ei jäänud muud üle, kui taevast sadanud vorstidest fotod saata. Firma ei ole nendega kontakti võtnud.

«Tahan saada selgust, miks kesket ööd järsku meie maja katusele vorste sadas,» teatas pereema Jennie Adair.