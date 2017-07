«Troonide mängu» režissöör kaitses laulja Ed Sheerani osatäitmis

26-aastane Sheeran kustutas negatiivse tagasiside tõttu oma Twitteri konto, edastab Time Magazine.

Ed Sheeran «Troonide mängus» / HBO / BACKGRID/Scanpix

«Troonide mängu» režissöör, kanadalane Jeremy Podeswa asus Sheerani kaitsele öeldes, et inglasest laulja etteaste oli väga hea.

«Troonide mängu» režissöör Jeremy Podeswa / gameofthrones.wikia.com

«Ta oli nõus kaasa lööma, lauldes ja näideldes väga hästi. Need kriitikud, kes Edi ei tunne, peaksid mõtlema, kui hakkavad teda kritiseerima. Olen tema etteastega rahul,» sõnas režissöör.

Ed Sheeran ja Maisie Williams «Troonide mängus» / Helen Sloan/AP/Scanpix

Sheeran ei ole esmene muusik, kes selles sarjas üles astus. Varem on selles nähtud ansambli Snow Patrol liiget Gary Lightbodyt, Coldplay Will Championit, Islandi bändi Sigur Rosi ja USA heavymetal kollektiivi Mastodon liikmeid.

«Troonide mängu» produtsendid teatasid Ed Sheerani kaasamisest seitsmendasse hooaega märtsis. Nüüd lisati, et nad tahtsid panna Sheerani mängima koos Maisie Williamsiga ja see õnnestus.

«Mind üllatus, et tuntud laulja Ed Sheeran sarja fännide poolt negatiivse vastuvõtu sai. Kõik põhitegelased on tuntud ja armastatud, samas ei võta vaatajad vist uusi tegelasi kiiresti omaks. Sheeran võeti sarja, kuna teadsime, et ta on suur fänn ning ta sai hästi hakkama,» sõnas produtsent David Benioff.

«Troonide mängu» seitsmes hooaeg koosneb seitsmest osast.