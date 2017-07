Endiselt seksikas! Mis on Printsessi-Triinu visiitkaart?

Blond siresäär elab õnnelikku pereelu mereväelasest kallima Lance Akimseuga, kellega kohtus aastal 2012 Hawaiil.

Triinu on kaunistanud ihualasti meesteajakirja Playboy kaant ja pesnud bikiinides limusiine reklaami tarbeks koos sõbranna Tõeelu-Liilitiga. Neiu ei kahetse minevikus tehtud tegusid ning tema elufilosoofia on see, et elus tuleb kõigele jah öelda!

Mida peab aga naine enda visiitkaardiks? Loomulikult enda nägu, mille eest Triinu kannab head hoolt iga päev: «Naise nägu on ju tema visiitkaart» lausub Triinu.

