Ivar Must nõuab 22 aastat loata kasutatud tunnusloo eest kopsakat tasu!

Tüliõunaks on Põltsamaa mahlareklaami jaoks kirjutatud tunnuslaul «Põltsamaa, ehtne ja hea», mis valmis juba 1994. aastal. Teose autorit kaitseb autorite ühing, kirjutab Postimees.

Ivar Musta ja Põltsamaa Felixi juhtum on keeruline: nimelt jäi viisi valmimisel kirjalik leping sõlmimata ja helilooja andis loomingu lihtsalt tellijale üle. Must leiab nüüd, et suurfirma oleks pidanud ise selle eest hea seisma, et leping oleks sõlmitud ja kokkulepe seadustatud.

Ivar Mustaga ei ole Põltsamaa Felix ega ka esialgse reklaami teinud ettevõte ühtegi lepingut sõlminud ega maksnud sentigi «Põltsamaa, ehtne ja hea» kasutamise eest.

Must lõi aastad kokku ja nõuab Põltsamaa Felixilt kohtu kaudu üle 50 000 euro (koos kõigi kaasnevate nõuetega).

Musta väitel pole temalt tema loomingu kasutamiseks luba küsitud – ei juriidiliselt, ametlikult ega mitteametlikult. Samuti pole talle makstud tasu tema loomingu kasutamise eest Põltsamaa Felixi reklaamikampaaniates. Et Põltsamaa Felix meeldetuletusele ei reageerinud ja tasu ära ei maksnud, olevat igati põhjendatud nõuda saamata jäänud autoritasu tagantjärele.

«Mina tahan õigust ja õiglust,» ei anna Eurovisioni võiduloo «Everybody» autor Must alla.

