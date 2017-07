Ühel suurem promill kui teisel: purjus peaga roolist tabatud Eesti staaride suur ülevaade!

Endine rokkstaar Tanel Padar tabati raskes joobes autoroolist aastal 2007. Tanel on hiljem öelnud, et see oli tema elu «lollim tegu».

Poliitik Kalev Kallo on lausa rekordimees! Aastal 1999 juhtis mees 3,43-promillises joobes autot ning mõlkis ära neli autot.

Eesti Televisiooni legendaarne saatejuht ja toimetaja Maire Aunaste tabati purjuspäi autot juhtimas aastal 2004. Ta tunnistas, et jõi tõepoolest veini.

Kirjanik Kerttu Rakke tabati aastal 2011 2,3-promillise joobega autoroolist ning talle mõisteti selle eest tingimisi vangistus.

Aastal 2013 tabati jääknähtudega Märt Avandi autoroolist. Ta sai selle eest 300 eurot trahvi.

Sama aasta sügisel peeti Saaremaal kinni Siiri ja Viivi Sõnajalg, kes juhtisid autot purjuspäi. Samuti üritasid kaksikõed politsei eest põgeneda.

Eelmisel aastal toimunud korralise puhumisreidi käigus tabati teiste seas roolist jääknähtudega ka tuntud teleajakirjanik Andres Raid. Mehe joove ei osutunud suureks ning ta võis oma teekonda natukene peale ootamist jätkata. Raid sai aga siiski trahvi.

Kirjanik ja talupidaja Kati Saara Vatmann tabati kriminaalses joobes autoroolist esmakordselt aastal 2011 ja järgmine kord aastal 2017 märtsikuus.

Aprillis aasta 2017 tabati autoroolist endine riigikogu liige ja ettevõtja Priit Toobal, kes kahetses joobnuna rooli istumist ning palus juhtunu pärast vabandust. Ekspoliitiku joove ei olnud suur ja Toobal sai karistada väärteo korras.

Tuntud näitleja ja koomik Henrik Normann tabati roolist kriminaalses joobes eelmise aasta veebruaris. Mees mõisteti kolmeks kuuks ja 29 päevaks tingimisi vangi. Henrik ütles tegu kahetsedes: «Kui ma oleksin kaine olnud, siis ei oleks ma purjus peaga rooli istunud.»



Tänavu on purjus peaga roolist tabatud Marko Asmer, kes põhjustas ka avarii. Milline on rallisõitja karistus, ei ole veel teada.