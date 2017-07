Moslem kostitas teda noaga rünnanud meest hommikusöögiga

Ali Yassine märkas, et mošees oli noaga mees, kes hiljem tutvustas end Stefan Boyle’ina, üritades teda pussitada, edastab The Independent.

Yassine kaitses end, lõi ründajal noa käest, surus ta põrandale ja käskis rahuneda.

Moslem teatas, et kuulab ründaja ära, kuid teeb talle ka mošee köögis munapudrust, singist, kohvist ja võileibadest koosneva hommikusöögi. Boyle teatas Yassine’ile, et ta on 28-aastane kodutu, kes hiljuti pääses vanglast ja tal oli elukaaslasega probleeme ning selle tõttu tuli ta mošeesse vargile.

Dublini kohus mõistis Boyle’i 2016. aasta novembris süüdi Ali Hussaini majja sissemurdmises ja relvastatud röövis. Talle on varasemalt esitatud süüdistus 110 kuriteos, millest 63 on murdvargused. Lisaks on Boyle narkosõltlane.

Yassine märkas pärast Boyle’i lahkumist, et ta kaks nutitelefoni olid kadunud ja ta teatas nende kadumisest politseile.

Kuid kui ta oli järgmisel päeval minemas teleteenuste firmasse, et telefoninumbrid sulgeda, ristus ta tee uuesti Boyle’iga, kes varastatud telefonid tagasi andis ja vabandas.

Boyle sõnas pärast kinnipidamist politseile, et ta sai Yassine’iga sõbraks, tagastas ta telefonid ja vabandas.

Boyle lisas, et tal oli vaja narkootikumide jaoks raha ja selle tõttu võttis ta kaks mobiiltelefoni. Ta ei teadnud, et mees, keda ta ründas, annab talle hommikusööki ja kuulab ta ära. Iirlase sõnul ta unustas nende 30-minutilise vestluse ajal, et ta oli telefonid endale taskusse pistnud.

Kohtunik Karen O’ Connori sõnul peaks Boyle olema tänulik, et sattus kokku sõbraliku moslemiga, kes teda õigele rajale tagasi üritas suunata.