5 lapse ema Kati Saara Vatmann-Murutar: lapsi tasub teha planeedi päästmiseks!

Naine on arvamusel, et igas Eesti peres võiks vähemalt 3 last kasvada. Lapsi saades on olnud Kati ajendiks see, et ta tunneb juba enne lapse saabumist, kuidas keegi tahab tulla.

Oma järeltulijaid ja nende valikui hinnates on kirjanik veendumusel, et lapsed tulevad siia ilma selleks, et säiliks elu planeedil maa: «Olen oma lapsi jälgides veendunud, et nende ülesanne on just planeedi päästmine.» räägib Kati Saara.