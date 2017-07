Venemaa president võtab seksuaalse võimekuse säilitamiseks hirvevere vanne?

Siberi šamaanide arvates on punahirve veres, eriti selles veres, mis on pärit peast ja sarvekohtadest, looduslikku «viagrat», edastab The Sun.

Punahirv / RUSSELL CHEYNE/REUTERS/SCANPIX

Kinnitamata andmetel tutvustas Putin hirvevere ravi 2015. aastal Itaalia peaministrile Silvio Berlusconile, kui nad Siberit külastasid.

Putin oli möödunud aastal mitmel korral Altai mägede piirkonnas, kus tema jaoks tapeti kümneid hirvi, et ta saaks verevanni võtta.

Vladimir Putin / Alexei Nikolsky/AP/Scanpix

Vene loomaõiguslaste sõnul on tegemist barbaarse tavaga, mis loomad kanntama paneb, kuna nende sarved lõigatakse ära tuimestuseta.

Väidetavalt harrastab «hirvereravi» ka Vene peaminister Dmitri Medvedev, kes samuti on selle tõttu mitu korda Altais käinud.

Dmitri Medvedev / Dmitry Astakhov/Sputnik/Scanpix

Väidetavalt uuris Putin tuntud loomateadlaselt Aleksander Zukovilt, milised on punahirve vere raviomadused ja sai vastuseks, et tegemist on mitmeid kasulikke aineid sisaldava verega ning pärast seda asus end hirveverga ravima.

Altais olevat mitu farmi, kus kasvatatakse punahirvi, et neilt verd saada, samuti eksporditakse hirveverd ja sarvedest tehtud pulbrit Hiinasse, kus need mõlemad on populaarsed ravimid.

Hirvekasvatajate teatel ravib punahirve veri, eelkõige sarvekohtadest pärit veri mitmeid haigusi, näiteks kopsupõletikku, astmat, osteoporoosi ja lülisambaprobleeme. Samuti tugevdab luid ja lihaseid, parandab nägemist ja kuulmist.

Ajaloolaste sõnul on juba 15.sajandi vene kirjutistes viiteid punahirve sarvevere kasulikkuse kohta, eriti rõhutatakse, et see tagab seksuaalse võimekuse.

Kasvandustes olevatel hirvedel saetakse sarved maha üks kuu enne nende tavapärast äratulemist, muhukohtadest võetakse verd, mida keedetakse ja segatakse vannivette. Naistel soovitatakse seda verd viljakuse tõstmiseks juua.

Venemaa loomakaitseühingu juhi Irina Novožilova sõnul on hirvede piinamine sarvelõikusega väga brutaalne akt, olles loodusega manipuleerimine.

«Me ei ela keskajal, oleme 21.sajandis, mil midagi sellist ei peaks enam toimuma. Iidsel ajal inimesed uskusid üleloomulikku ja ka loomavere raviomadustesse, kuid nüüd on olemas ravimeid, mis on verest efektiivsemad,» sõnas juht.

Ta lisas, et ajaloost on teada mitmeid valitsejaid, kes loomaveres suplesid, et säilitada kena väljanäegmist ja seksuaalset võimekust.

«Kuidas saab usaldada ja uskuda riigijuhte, kes käituvad keskaegsete barbaarsete kommete kohaselt?» küsis Novožilova.

Punahirv (Cervus elaphus) on üks suuremaid hirveliike hirvlaste sugukonnast. Ta eritunnuseks on viie haruga sarved.

Punahirve leidub looduses Euroopas, Kaukaasias, Väike-Aasias, Lääne- ja Kesk-Aasias.