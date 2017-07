«Troonide mäng» on vähendab ajutiselt porno vaatamist

Põhjus peitub selles, et selles seriaalis on piisavalt seksi ja vägivalda, et seda ei tule muljalt otsida, edastab foxnews.com.

Kaader seriaalist «Troonide mäng» Pildil Joe Naufahu ja Emilia Clarke / Macall B. Polay/AP/Scanpix

Seitsemenda hooaja esimene osa tõi telerite ette miljoneid selle seriaali fänne. Pornhubi teatel on nende lehekülje vaatamine alati vähenenud, kui algab «Troonide mängu» uus hooaeg. Nüüd oli pornovaatajate langus 4,5 protsenti ning varasematel hooaja algustel on see protsent umbes sama olnud.

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Lena Headey ja Nikolaj Coster-Waldau / Helen Sloan/AP/Scanpix

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Ed Sheeran ja Maisie Williams / Helen Sloan/AP/Scanpix

«Meie lehekülje vaatajate arva kahaneb ka mitmete teiste populaarsete sündmuste ajal, kaasa arvatud spordisündmuste. Me ei saa seda pahaks panna, need sündmused tulevad ja lähevad, kuid meie oleme kogu aeg,» teatas täiskasvanute lehekülje esindaja Corey Price.

Pornohubi emafirma Exile Entertainment juhi Howard Levine’i arvates ei mõjuta mingil ajal toimuvad telesündmused pikemas perspektiivis pornolehekülgede vaadatavust.

««Troonide mäng» ega ka mõni teine populaarne tele-show ei mõjuta pikemas perspektiivis meie vaadatavust, mõningane langus on, kuid see on ajutine,» teatas juht.

Ta lisas, et «Troonide mängu» seitsmenda hooaja avaosa järgselt nende lehekülje vaadatavus taas tõusis. Uus vaadatavuse langus võib tekkida uuesti, kui seitsmenda hooaja osades on palju seksi- ja võitlusstseene

Kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Lena Headey / Uncredited/AP/Scanpix

kaader seriaalist «Troonide mäng». Pildil Kit Harington / Helen Sloan/AP/Scanpix