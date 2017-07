Madonna on raevus: oksjonimaja tahab mu DNAd müüa!

Asjade hulka kuuluvad armastuskiri endiselt poiss-sõbralt Tupac Shakurilt, paar aluspesu ja juuksehari, milles on ka lauljatari kiharaid, vahendab Page Six.

«Ma tean, et minu juuksekarvadest on võimalik võtta DNA-proov. See on ennekuulmatu ja solvav, et minu DNA võidakse müüa ükskõik millisele soovijale,» seisab Madonna esitatud kohtudokumentides.

Madonna arvab, et oksjonipidaja Gotta Have It! Collectible ei tohiks ühtegi neist esemetest müüa.

«Ma olin täiesti šokeeritud, kui sain teada, et nad müüvad Shakuri kirjutatud kirja! Ma polnud teadlik, et see kiri pole enam minu valduses,» pahandas Madonna.

Tupaci kiri võib kohtupaberite andmetel müügiks minna kuni 400 000 dollari eest.

Madonna kahtlustab, et tema isiklikud esemed pani pihta «endine sõber» ja kunstikonsultant Darlene Luz, kes varem sageli lauljataril külas käis ja öömajalgi viibis.

Oksjonile minevate esemete hulgas on ka mitmed isiklikud fotod, seniavaldamata helisalvestised ja saatmata jäänud «intiimsed armastuskirjad».

«See, et olen tänu edukale karjäärile saavutanud kuulsuse, ei võta ära minu õigust privaatsusele, mille hulka kuuluvad sügavalt isiklikud esemed,» ütleb Madonna.