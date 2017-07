Ed Sheeran kustutas pärast piinlikku «Troonide mängu» etteastet Twitteri konto

Paljud pidasid stseeni naljakaks, kus ilmselgelt oli Westerosse ära eksinud laulja Ed Sheeran, mitte tema tegelaskuju, kirjutab People.

Vähem kui päev hiljem kadus 26-aastase staari Twitteri konto ilma igasuguse selgituseta.

Sheeran on varemgi sotsiaalmeediaga ja eriti Twitteriga sõdinud. Ta ütles juuli alguses ajalehele The Sun, et ei suuda enam Twitterit kasutada, kuna seal on liiga palju negatiivsust.

«Ma ei käigi enam eriti Twitteris. Ma ei taha hommikul ärgata ja lugeda ebaviisakaid kommentaare. Maailmas on tegelikult palju rohkem positiivsust. Inimese loomus on ju selline, et loeme ühte negatiivset arvamust ja ignoreerime kõiki teisi. Ma ei taha enam seda teha,» seletas ta.