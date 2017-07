Metshaldjas Mari Metsallik jagab õpetlikke sõnu armastuse kohta!

Vahepeal peaaegu pühaku staatusesse tõusnud metshaldjas Mari Metsallik on oma noorele eale vaatamata uskumatuid pöördeid elus teinud. Kunagi kohaliku meesteajakirja kaanel alasti poseerinud naine vahetas välisele ilukultusele pööratud mailmavaate sissepoole ja elas aastaid metsas, on ammutanud iidseid tarkusi loodusest, pidanud blogi, jaganud teadmisi ja nõuandeid ning ammutab naiselikku energiat ürgsest kõhutantsust.

Hiljuti jäi aga Marile silma lugu, mis rääkis hingesugulusest ja ühest Eestis elavast paarist, kes on koos elu jaganud juba 70! aastat.

Sellest inspireerituna jagas Mari kauneid mõtteid armastuse teemal enda sotsiaalmeedia kontol.

"Ei ole nii, et kui sul "veab", siis saabub lihtsalt niisama su ellu keegi tore partner, kes su elu õnnelikuks teeb ja ise ei pea selleks mitte midagi tegema. Ela endale, mõtle eelkõige iseendale ja muud sellised loosungid. Seni vaheta partnereid nagu sokke kuni saabub keegi ideaalne. Ja kui siis tulevad mingid probleemid või arusaamatused, siis öeldakse, et ju sellised on nende hingede kokkulepped ja tuleb eri teid minna, tuleb keegi uus kuni mingite kiirete õppetundide lõpuni ja siis vahetatakse temagi jälle välja. Ja selle kõige tulemust näete tänapäeval kõikjal. Lokkab armastuse energia puudus ja sellest tuleneb kõik muu halb. Armastuse energia ei tule kunagi ajutiselt, ta tuleb lootusega jääda ja soojendada ning valgustada kahe inimese elu igavesti." jagab Mari ilusaid mõtteid.

"Selline suhe, mitte ainult elu lõpuni kestev vaid igavene, kehastusest kehastusse taasühinev ja teineteist taasleidev armastus, see ei ole vedamine ega lotovõit, see on igapäevane töö ISEENDA kallal. Sellises armastuses ei mõelda iseendale ega sellele, kuidas endal parem oleks. Mõeldakse ja pühendutakse 100% teisele inimesele, tema õnnele, tema heaolule. Tehase tööd enda kallal, et oleks mõtetes puhtus, et ei tekiks negatiivset energiat tootvat mõtet oma kallima kohta vaid mõtted oleksid sellised, et nende kaudu voolaks lakkamatult soojendavat armastuse energiat teise inimeseni, mis teda toidab ja tema hinge kasvatab. Ja iga koosoldud aastaga muutuksid need mõtted ning pilk millega oma kallimat vaadatakse, aina soojendavamaks ja helgemaks. See armastus on kogu elu ja kogu universumi alus, kõige loova alus. Vaadake kuidas armastuse energia, kui teda osatakse mitte ainult hoida vaid aastast aastasse kasvatada ja toita, muudab inimesed Loojateks. Ainult armastusest toidetud hinged tunnevad soovi hakata looma. Antud loos naine tegeleb eriliste salli kudumisega, mees külalistele kingituseks mõeldud puunikerdustega. Kõikides nendes hellas ja helges energias loodud esemetes, sallides, nikerdustes, säilib nende loomiseks inspiratsiooni andnud energia- puhas armastus. Selliselt muutub iga taoline kingitus tugevaimaks nii keha kui hinge tervendavaks väeesemeks igaühele, kes suudab vastu võtta.

Mis on kõige imelisem sellise armastuse juures? See on igavene ning aina kasvav. See tähendab, et järgmisse kehastusse tuleb see hing juba ülitugeva tunde ja teadmisega, et minu jaoks on kuskil keegi väga eriline. See, kelle jaoks ma olen loodud, keda ma olen armastanud, kellega ma olen koos loonud ning seesama igavene armastuse energia toob meid õigel ajal kokku ning ma tunnen ta koheselt ära tema silmade järgi.