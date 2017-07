Video: saudi tüdruk leiutas hijab'i emotikoni

Praegu Austrias Viinis elav 16-aastane Rayouf Alhumedhi esitas möödunud aastal oma emotikoni The Unicode Consortiumile, mis on uute emotikonide arendamisega tegelev mittetulundusorganisatsioon, edastab cnn.com.

Rayouf Alhumedhi ja tema loodud emotikon / Twitter.com

Firma Apple võttis saudi loodud emotikoni kasutusse, teatades eile tähistatud rahvusvahelisel emotikonide päeval, et see emotikon on Apple’i seadmetes kasutusel selle aasta lõpupoole.

Alhumedhi teatel on ta rõõmus, sest nüüd saavad mosleminaised end selle abil väljendada.

«Katsetasin erinevate stiilide ja värvidega, olen oma kätetööga ja lõpptulemusega rahul,» lausus tüdruk.

Alhumedhi sõnul tekkis tal hijabi emotikoni idee, kui ta elas koos perega Saksamaal Berliinis.

«Minu sõbrad tegid WhatsAppis grupi, kuid mul ei olnud sümbolit, millega ma oleksin saanud ennast esindada. Siis leidsin, et mind ja teisi moslmeinaisi esindab hijab'iga naine. Hakkasin katsetama erinevate nahatoonide ja erinevat värvi rätikutega, sest moslemeid on väga erineva nahatooniga,» meenutas araablanna.

Ta saatis oma kavandid Unicode’ile, mille esindajatele see meeldis. Tüdrukule tuli appi selle organisatsiooni emotikonide alamkomitee esindaja Jennifer Lee ning nad koos töötasid välja lõpliku variandi.

Samas on ka neid, kes näevad mosleminaiste hijab'is naiste allasurumist ja selle tõttu ei peaks sellist emotikoni kasutama.

The Unicode Consortium on viimastel aastatel emotkonide arvu suurendanud. Ametlikult on kinnitatud 2666 emotikoni, samas kaks aastat tagasi oli ametlikke emotikone 722. Viimasel ajal on lisatud emotikone, mis viitavad erinevale nahavärvile, ametitele ja lippudele.

Alhumedhi sõnul ei lase ta end häirida asjaolust, et osa inimesi peab tema emotikoni naisi ahistavaks ja alandavaks.

«Tahtsin endale emotkoni ja ma sain selle. Arvan, et mosleminaised ja ka teised, kellel seda vaja on, saavad sellest kasu. Loodan, et emotikonide kasutajate tolerantsus kasvab,» teatas noor saud.