Raport: Saksamaa katoliku koorikoolis kasutati seksuaalselt ära vähemalt 547 poissi

Paljud ohvrid on kirjeldanud sealseid olusid kui vanglat, põrgut ja koonduslaagrit, edastab The Local.

Lõuna-Saksamaa Regensburgi katoliku kiriku koorikool / TIMM SCHAMBERGER/AFP/Scanpix

«Paljud ohvriks langenud meenutasid aega selles koorikoolis kui oma elu kõige viletsamat peripoodi, milles oli palju vägivalda, hirmu ja abitust,» teatas seksuaalse ärakasutamise juhtumeid uurinud advokaat Ulrich Weber.

Weberi koostatud raportis on ära toodud koorikoolis õppinud poiste seksuaalse ärakasutamise juhtumid ajavahemikust 1945 – 1994.

Advokaat Ulrich Weber / ARMIN WEIGEL/AFP/Scanpix

Weber tegi 2016. aasta jaanuaris ohvritega intervjuusid, saades teada lisaks varasematele rohkem kui 200 ahistamisjuhtumile veel umbes samapaljudest juhtumitest.

Ohvrid rääkisid talle, kuidas neid alandati, piinati, peksti, näljutati, vägistati ja rünnati seksuaalselt.

Weberi sõnul üritas kaotoliku kirik juhtumeid varjata. Koolis oli aastatel 1964 – 1994 juhiks endise paavsti Benedictus XVI vend Georg Ratzinger, kelle ajal kehtis karm vaikimisreegel.

Georg Ratzinger / Armin Weigel/AP/Scanpix

93-aastane Georg Ratzinger eitas, et tema ajal oleks olnud katoliku koorikoolis õppinud ja internaadis elanud poiste seksuaalset ahistamist.

Advokaadi sõnul on tehtud kindlaks 49 lapsi seksuaalselt ahistanud preestrit, kuid kuna kuriteod toimusid kaua aega tagasi, siis ei saa neid inimesi kohtu alla anda.

Advokaat Ulrich Weber / ARMIN WEIGEL/AFP/Scanpix

Koorikoolis ohvriks langenud loodavad katoliku kirikult saada vähemalt 20 000 eurot kompensatsiooni.

Saksamaal pinnale tulnu ei ole ainus selline, vaid katoliku kirikut on seksuaalse ärakasutamise juhtumid raputanud juba viimased kümme aastat. Eriti palju on neid olnud Iirimaal, kus üks preester kasutas aastate jooksul ära 100 last.

Lisaks Regensburgi koolile sattus skandaali ka Berliinis tegutsev jesuiitide kool, kus preestrid kasutasid õpilasi oma seksuaalsete vajaduste rahuldamiseks ära 1970. – 1980. aastatel.