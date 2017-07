Tuberkuloitedi rassismiskandaal 90ndatel: Joel De Luna, katkised plaadid ja verevalamine

"Tartu muusika päevadel läks kakluseks, see oli esimene rassistlik skandaal. Raadio 2 eetris murdsid Koit Raudsepp ja Mihkel Raud meie plaadi pooleks, et need on rassistid, aga nad ei süvenenud asjasse," selgitas Aigro Vikerraadio saates "Aeg peatub", et sündmuste keskel oli pikka aega Eestis elanud mustanahaline muusik Joel De Luna.

Aigro meenutas, et turvamehed hoidsid kõige suurema verevalamise ära, kuigi mehi pidi kõvasti lahutama: "Tegelikult läks kakluseks nii, et vend (Joel De Luna -toim.) tuli ise korralikult laiama. Ta bõttis Eimel Kaljulaiu naise kasuka toolilt ära, viskas selle nurka. Me ütlesime, et too tagasi see ja siis läkski niimoodi, järjest rohkem, kuni ta tahtis hakata kaklema ja midagi polnud teha, läkski kakluseks."

Lisaks sellele, et pärast sündmust tõmmati raadios Tuberkuloitedi plaat puruks, jäeti ära ka mõned kontserdid ning järelmõjud kestsid Aigro hinnangul kuid.

