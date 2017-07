19. sajandi skandaalse kirjaniku Jane Austeni romaanid on aktuaalsed ka tänapäeval

Austeni teoste hulka kuuluvad «Mõistus ja tunded» (Sense and Sensibility, 1811), «Uhkus ja eelarvamus» (Pride and Predjudice, 1813), «Mansfield Park» (1814), «Emma» (1815) ja teised, kirjutab The Guardian.

Joonistus Jane Austenist / wikipedia.org

Austeni teosed olid omas ajas erilised ja äratasid tähelepanu, samas teda ennast peeti üksildaseks naiseks, kelle elu oli igav, mille tõttu ta hakkas ajaviiteks kirjanikuks. tegelikus elus oli ta särav seltskonnakaunitar, kes loobus abielust, kuna pidas seda ahistavaks.

Lady A varjunime kasutanud Austen kirjutas esmalt lugusid oma perele ja sõpradele lugemiseks, kuid hiljem anti need välja raamatutena.

Jane Austeni kiri / wikipedia.org

Esimest korda anti selle kirjaniku kogutud teosed välja rohkem kui 100 aastat pärast ta surma, aastal 1922.

Austeni algsed kirjutised olid üsna lihtsad, kuid kirjanik arenes edasi, kirjutades psühholoogiliselt sügavaid romaane, mis on aktuaalsed ka tänapäeval.

Kirjandusteadlaste arvates oskab inglanna väga hästi lahata nii pere-kui romantilisi suhteid ja selle tõttu on ta teosed edukad.

«Austen kirjutas oma romaanid 19.sajandi alguses, kuid need on aktuaalsed ka 21. sajandil. Paljudel meist on samad probleemid, mis on ta teoste tegelastel. Inimesed armuvad, armastavad ja pettuvad, otsides oma ellu õiget partnerit,» selgitas Ühendkuningriigi Jane Austeni organisatsiooni juht Suzannah Fullerton.

Austeni teoste põhjal on tehtud kümneid teleseriaale, telefilme, mängufilme ja lavastusi. Žanrilt ulatuvad need draamadest pornofilmideni.

1995. aasta filmis «Mõistus ja tunded» mängisid peaosi Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant ja Alan Rickman.

Filmi «Mõistus ja tunded» reklaamplakat / wikipedia.org

2005. aasta filmis «Uhkus ja eelarvamus» olid peaosades Keira Knightley ja Matthew Macfadyen.

Filmi «Uhkus ja eelarvamus» reklaamplakat / wikipedia.org

Lisaks on Austeni teoste põhjal kirjutatud tänapäevaseid raamatuvariante. Courtney Carbone kirjeldab oma teoses «Darcy Swipes Left», mis põhineb romaanil «Uhkus ja eelarvamus», Elizabethi ja härra Darcy elu nüüdsel nuti- ja sotsiaalmeedia ajastul.

Jane Austeni romaane on aastakümnete jooksul müüdud miljoneid eksemplare.