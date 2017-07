75 aastat tagasi kadunud Šveitsi paar leiti mäesuusanõlva lähedalt

Šveitsi meedia teatel läks seitsme lapsega paar 15. augustil 1942 Valais’ kantonis Chandolinis asuvale mäestikukarjamaale, et seal lehmi lüpsta, kuid koju tagasi nad ei jõudnud, edastab The Guardian.

Les Diablerets' liustiku lähedane mäestikukarjamaa / DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

«Nii meie kui teised oleme neid kaua otsinud. Lootsime, et saame oma vanemad korralikult matta ja nüüd on see käes. Me saame lõpuks rahu, » sõnas tütar Marceline Udry-Dumoulin, kes praegu on 75-aastane.

Valais’ kantoni politsei sõnul leidis Les Diablerets’ mäesuusakuurorti tõstukitöötaja möödunud nädalal 2615 meetri kõrguselt inimjäänused, mille juures olid isikut tõendavad dokumendid.

Les Diablerets' mäesuusakuurort / Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Surnukehadele tehakse DNA-test, et pere saaks lõpliku selguse ja leitud dokumendid leiaks kinnitust.

«Surnukehad olid lähestikku. Mees ja naine kandsid rõivaid, mis pärinevad Teise maailmasõja perioodist. Tänu liustikule ja jääle on nad hästi säilinud, samuti ka nende asjad,» sõnas suusakuurorti juht Bernhard Tschannen.

Les Diablerets' liustiku vaateplatvorm / DENIS BALIBOUSE/REUTERS/Scanpix

Ta lisas, et mees ja naine libisesid liustikulõhesse, kus nad surid joogi ja toidu puuduse ning külma tõttu. Liustik on kliima soojenemise tõttu sulama hakanud ja andis surnukehad nüüd välja.

40-aastasel kingsepal Marcelin Dumoulinil ja ta 37-aastasel naisel Francine’il oli viis poega ja kaks tütart.

Tütar Udry-Dumouini sõnul oli ta ema sageli rase ja selle tõttu ei saanud mägedes asuvale karjamaale minna, kuid 1942. aasta augustis ei olnud ta rase ja ta otsustas mehega kaasa minna.

Pärast vanemate kadunuks jäämist paigutati seitse last kasuperedesse, Udry-Dumouin oli lastest kõige noorem ja tema võttis tädi enda juurde. Lapsed elasid kõik Valais’ kantonis, kuid kasvasid lahku ega suhelnud hiljem üksteisega.

Udry-Dumouini teatel ei kanna ta oma vanemate matusel musta värvi riideid, vaid valgeid, sest valge on lootuse värv.

«Ma olin lastest ainuke, kes ei kaotanud lootust neid leida. Seega kannan matusel valget,» teata šveitslanna.