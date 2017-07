Üleöö! Raadio Elmar nägus raadiohääl hakkas muusikuks!

«Eluaeg raadiotööd teinud, aga nüüd otsustasin teha ansambli» räägib Lauri muusikutee alguse tagamaadest. Lauri muusikakollektiiv kannab nime Sunlight ja hiljuti avaldati suvise rütmiga lugu «Veenus mu ees» koos meeleoluka videoga!

Lauri on aastaid tagasi antud intervjuus ajalehele Õhtuleht rääkinud kuidas talle on armastust avaldatud, teadmata, missugune ta väljagi näeb. Hääl paneb kuulajate kujutlusvõime tööle ja inimestel on sageli raske uskuda, et tema ongi raadio Elmari Lauri.

Noormees on ka kuulnud, et teda on hääle järgi peetud tüsedaks vanameheks. «Raadioüritustel kuulajatega kohtudes on siis tehtud suured silmad ja kaheldud, et see küll Elmari Lauri ei ole, näidake meile seda õiget Laurit!» Nüüd ongi see võimalus!

Video sai tehtud koos tantsuklubi Tokra tüdrukutega.

Juba sügiseks on ansamblil Sunlight valmis ka täispikk esinemiskava, nii et hoidke silmad ja kõrvad sotsiaalmeedias lahti!



Vaata videot, kuidas näeb välja Elmari tuntud raadiohääl Lauri Hermann, kes ansamblis figurerib kitarristina.