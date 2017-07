Kes on «Troonide mängus» Lyanna Mormonti kehastav lapsnäitleja Bella Ramsey?

14-aastast Ramseyt on näha ka «Troonide mängu» seitsmendas hooajas, juba esimeses osas oli tal stseen, milles ta näitas südikust ja võitlusvaimu, edastab news.com.au.

Bella Ramsey seriaalis «Troonide mäng» / CAP/PLF/Supplied by Capital Pictures/Scanpix

2003. aastal sündiunud Ramsey näitlejakarjäär sai alguse juba lasteaias, mil ta nelja-aastasena etenduses osales. Hiljem tulid suuremad osatäitmised täiskasvanute amatööretendustes.

Kümneaastasena jäi ta silma Television Workshop talendiotsijatele ja sai võimaluse kandideerida tele- ja filmirollidele.

Ta sai kõrvalosi, kuid siis jäi ta silma «Troonide mängu» tegijatele, kes otsisid ebatavalise näoga lapsnäitlejat. Pärast katseetteastet sai ta rolli kuulsas seriaalis.

Ta debüüt oli «Troonide mängus» oli kuuenda hooaja seitsmendas osas, kehastades Karusaare noort valitsejat, kes samas on Öise vahtkonna juhi sugulane.

Bella Ramsey seriaalis «Troonide mäng» / CAP/PLF/Supplied by Capital Pictures/Scanpix

Filmilehekülg The Hollywood Reporter nimetas Ramsey «Troonide mängu» kuuenda hooaja läbilöögistaariks.

Bella Ramsey seriaalis «Troonide mäng» / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Bella Ramsey sõnul võib ta olla osatäitja, kuid ta ei näe kogu seriaali, sest seal on alla 16-aasta vanustele keelatut.

«Lyanna on tugev tüdruk oma arusaamadega, ta tahab kaitsta oma pere ja saart. Ta tahab, et temasse suhtutakse nagu täiskasvanusse,» teatas noor staar.

Ramsey sõnul oli ta alguses raske uskuda, et ta saab sellises seriaalis rolli, kuid ühel hommikul üles ärgates ta tundis, et ta on õiges rollis ja saab hakkama.

Lisaks «Troonide mängule» on noor näitleja andnud oma hääle uue animaseriaali «Hilda» tegelasele. Seda seriaali näeb Netflixis.

Bella Ramsey sai rolli ka uues Sherlock Holmesi teemalises komöödiafilmis «Holmes and Watson», mis jõuab vaatajateni järgmisel aastal. Režissöör Ethan Coheni käe all valmivas linateoses mängivad Will Ferrel, Ralph Fiennes, Hugh Laurie ja Kelly McDonald.