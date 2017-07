Valus! Ameerika endine lapstäht Aaron Carter arreteeriti!

Aaron Carter on legendaarse poistebändi Backstreet Boys´i liikme Nick Carteri noorem vend

29-aastane Aaron jäi vahele joobes juhtimisega laupäeval. Mehel pidi olema samal päeval Kansas Citys esinemine. Enne arreteerimist jagas Aaroni meeskond Twitteris sõnumit, et staar ei saa kahjuks kontserdil osaleda, põhjuseks transporditeemad



Due to transportation issues, Aaron will not make his set time tonight in Kansas City. He promises to come ... https://t.co/ClRJxaiGoZ — Aaron Carter (@aaroncarter) July 15, 2017

Nick Carter on avaldanud Twitteris toetust oma nooremale vennale jagades mõtet, et ta on alati olemas kui vaja.



To my brother: I love u no matter what & if u feel the need to reach for help, I am here and willing to help you get better. — Nick Carter (@nickcarter) July 16, 2017

Aaron Carter sai kuulsaks aastal 2000 kui ilmus tema teine album, «Aaron´s Party (Come Get It), mida müüdi ainuüksi Ameerikas 3 miljonit!