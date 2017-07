Video: NASA endise inseneri sõnul ehitasid tulnukad Saturni rõngad

Praegu 95-aastane Norman Bergrun on veendunud, et gaasiplaneedi Saturni rõngad on kunstlikult tekitatud ja nende taga on olendid, kes suudavad kosmoses kiiresti suuri vahemaid läbida, edastab foxnews.com.

Norman Bergrun / Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Bergruni arvates on ka teistel meie süsteemi rõngasplaneetide, Jupiteri ja Uraani juures maavälise tsivilisatsiooni lennumasinate baasid.

Videokaader, millel väidetavalt on Saturni juures tulnukate alus / Kuvatõmmis/Youtube

NASA endise inseneri väitel puutus ta oma töös kokku nii mõnegi selgitamatu asjaga ja ta arvab, et need viitavad maavälise elu olemasolule.

SecureTeam 10, mis tegeleb ufode ja vandenõuteooriatega, on seisukohal, et Bergruni info on õige.

Nad viitasid ka Bergruni 1986. aasta raamatule «Ringmakers of Saturn», mille kohaselt on Saturn üks suuremaid tulnukate baase. Saturni rõngad on maaväliste olendite poolt kunstlikult loodud, et peita sinna oma laevastik.

Saturn / --/AFP/scanpix

Bergrun on ka varem oma teooriat selgitanud teatades, et tulnukad teevad Saturni, Jupiteri ja Uraani juurest Maa juurde visiite.

Saturn on meie päikesesüsteemis suuruselt teine planeet, olles Päikese poolt vaadatuna kuues. Tegemist on gaasilise hiidplaneediga, mis on saanud nime Vana-Rooma vilja, saagi ja põllutöö jumala Saturnuse järgi.

Astronoomide sõnul koosneb Saturn tahkest tuumaast, milles on rauda, niklit ja silikaatkivimit. Selle peal on metallilise vesiniku kiht, järgneb vedela vesiniku ja heelikumi kiht ja kõige peal on gaasikiht.

Tuul võib sellel planeedil puhuda kuni 1800 kilomeetrit tunnis.

Saturni tuntakse ta ringidesüsteemist, milles on üheksa rõngast ja kolm katkendlikku rõngast. Rõngad koosnevad jääosakestest, kosmilisest tolmust ja kiviprahist.