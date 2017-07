Katrin Lusti soovitus meestele: humoorikas kiri püüab naise tähelepanu rohkem kui lihtne kompliment

Loe lisaks: Teletäht Katrin Lust rabati romantilise mehe poolt jalust: töötan traktoristina, vean sitta ja vahest künnan ka

"Mis ma oskan öelda. Naerda sai!" kommenteerib kirja Lust, kes arvab, et tegu on internetinaljaga. Vähemalt ajas kiri telenäo muigama. "Olen nii õnnistatud, et saan iga päev armastuskirju ja komplimente, aga ma annaks siinkohal meestele nõu, et selline humoorikas kiri püüab naise tähelepanu rohkem kui lihtne kompliment!" räägib Lust, kes soovitab meestel just selliseid vingerpussiga kirjutatud kirju saata.