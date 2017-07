Fotod: See 9-aastane Eesti mini-miss võitis rahvusvahelise laste iludusvõistluse

"Children of Universe" on laste rahvusvaheline festival, mis toimub Bulgaaria kuurordilinnas Saint Vlas. Festivali eesmärk on kutsuda kokku noori, kes näitavad oma riigi kultuuri. "Festivali peaeesmärgiks on maailma eest hoolimine, ühiskonnastumine ja loomtegevuse arendamine," seisab kirjas pressiteates.

Bulgaaria konkurss oli Anna Darina jaoks esimeseks rahvusvaheliseks kogemuseks ning see osutus edukaks: noor neiu võitis võistluse peatiitli.

Tüdruku ema Niina Haugstad sõnade järgi ei osanud nad võitu oodata, kuid olid kindlad hea tulemuse saavutamises. Eesti esindaja nägi konkursi ettevalmistustega palju vaeva, ta valis hoolikalt riideid, arendas modellikõndimise ja loomingu suunda.

Minimissindus on väga populaarne Ameerikas, Austraalias ja Venemaal, Eestis oli teema veel mõned aastad tagasi kõmuline. Kas täna on mini-missindus Eestis taunitav?