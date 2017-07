CNNi kommentaator keeldus Donald Trumpi presidendiks nimetamast

Rye sõnas paneeldiskussioonil, et Trump eirab presidendina igasugust loogikat ja on vastuoluline, edastab aol.com.

Angela Rye / Paras Griffin/AFP/Scanpix

Venemaa teemalisel diskussioonil osales ka USA vabariikliku partei kongresmen Jack Kingston, kes sõnas Ryle, et Trump on ka tema president.

Donald Trump ja Donald Trump Jr (vasakul) / BRIAN SNYDER/REUTERS/Scanpix

«Trump on ka sinu president Angela, ka sinu president,» sõnas Kingston.

Rye andis vastulöögi öeldes, et tegelikult on vabariiklane Trump vaid vabariiklaste president, kaasa arvatud Kingstoni oma.

CNNi saatejuht John Berman lõpetas vaidluse teatades, et Donald Trump on Ameerika Ühendriikide president.

Donald Trump / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Pärast saadet võtsid mitmed poliitikud sel teemal sotsiaalmeedias sõna, et igaühel on õigus oma seisukohale.

Vabariiklasest endine kogresmen Joe Walsh edastas tviidi, milles sõnas, et Rye võib Trumpi presidendina mitte tunnistada, sest tema ei tunnistanud presidendina Barack Obamat.

Barack Obama. / BRIAN SNYDER/REUTERS/Scanpix

Trump võttis eile Twitteris uuesti oma vanima poja Donald Trump Jr teemal sõna öeldes, et ta poeg tegi kõik õigesti.

«Enamik poliitikuid on käinud kohtumistel, mis on minu poja osalusel toimunud kohtumisega sarnased. Eesmärgiks on saada vastase kohta informatsiooni, see on poliitikas tavaline,» teatas Trump.