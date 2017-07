Suure näotätoveeringuga mees on saanud hulga tööpakkumisi, kuid veel mitte seda õiget

Uus-Meremaa ja Austraalia meedia teatel on 19-aastane Mark Cropp saanud 45 tööpakkumist, millest ta siiski loobus, et oodata ära see õige.

Mark Cropp / /Caters News Agency/Scanpix

Cropp pani Facebooki abipalve töö leidmiseks, samas selgitades, et kuidas ta lõuga katva DEVAST8 näotätoveeringu sai.

Croppi sõnul hakkas talle tulema uksest ja aknast tööpakkumisi pärast seda, kui ta lugu kogu maailmas levis, kuid ta ei ole veel ühtegi pakkumist vastu võtnud.

«Ootan sellist pakkumist, mis on minu jaoks õige. Osade tööpakkumiste juures on märge, et on vaja autot, kuid seda mul ei ole. Kui saan palga ja auto, siis saan vaadata ka teistsuguseid pakkumisi, milles on autot vaja,» selgitas mees.

Uusmeremaalase teatel on pakkumiste seas kaks teda huvitavat tööpakkumist ning ilmnes, et üks selle pakkumise teinud firmaomanik on ka ise suurte tätoveeringutega.

«Inimene langetab vahel halbu otsuseid, see ei tähenda, et inimene on halb. Olen suur ja tugev tumedanahaline mees. Olen näinud inimeste pilke minul peatumas ja mind kritiseerimas ilma mind tundmata,» sõnas tätoveeritud firmaomanik Douglas George Herbert.

Cropp kandis relvastatud röövi pärast kahe aasta pikkust vanglakaristust.Ta vend, kes oli samuti vanglas, oli joonud koduveini ning tegi magama jäänud Croppile suure tätoveeringu. Vend kasutas töös õmblusnõela ja kuivatatud puuviljatükikesi ja tahtis alguses teha väiksemat tätoveeringut, kuid ta läks hasarti ning nii sündiski «habemetätoveering».

Mark Cropp / /Caters News Agency/Scanpix

«Jäin magama ja kui ma kaheksa tundi hiljem üles ärkasin, oli mu näos tätoveering. Pärast vanglast vabanemist hakkasin tööd otsima, kuid igal pool öeldi, et see tätoveering on hirmutav,» lisas Cropp.

Cropp kaalub näotätoveeringu eemaldada laskmist laseri abil, ta sai selleks oma järelvalveametnikult loa.

Noor mees loodab leida õige töö, sest tal on vaja ka elukaaslast Taneia Rukit ja väikest tütart ülal pidada.