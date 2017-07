9 staari, kes on oma iluopiga lõpmata rahul

Kaley Cuoco

«Suure paugu teooria» staar peab rinnaimplantaatide paigaldamist oma elu parimaks otsuseks. «Mul polnud üldse rindu! Mul oli alati tunne, et olen proportsioonist väljas. Implantaatide abil tundsin end oma kehas kindlamalt. Asi polnud selles, et oleksin tahtnud pornostaariks hakata või kuum ja seksikas välja näha.»

Nicole «Snooki» Polizzi

Kõmuline reality-täht rääkis avameelselt, kuidas ta lasi huultesse täitevsüste teha. «Olen alati oma peenikesi huuli vihanud ja poleks eales arvanud, et julgen oma huulte lähedale süstlaid lubada. Kuid tegin seda! Olin enne esimest protseduuri väga hirmul, kuid see polnud sugugi hull! Armastan oma loomulikku ilu, kuid on suurepärane, et mul oli võimalus oma huuli täiustada.»

Iggy Azalea

«2015. aastal on raske sotsiaalmeedias naisterahvad olla... Väga palju on survet ilus olla,» põhjendas Iggy, miks ta otsustas nina lõigata. Ta tunnistas ka, et on rinnaoperatsioonil käinud. Ilukirurgia juures peab ta tähtsaimaks ausust: «Ma ei eita seda. Eitamine on nõme.»

Iggy Azalea, 2012. ja 2017. aastal / Scanpix

Kelly Rowland

Lauljatar lasi 2008. aastal pärast hoolikat kaalutlemist rindu suurendada. «Ma olen nii õnnelik! Ma tunnen end nüüd täielikuna,» sõnas Kelly. «Ma kõhklesin, kuid mul sai kõrini sellest, et mulle ükski topp selga ei sobinud. Tegin selle otsuse iseenda jaoks ja mulle see meeldib. See on kõik, mis loeb.»

Jillian Michaels

Staartreener otsustas kõigest 16-aastaselt ninaoperatsioonile minna, kuna teda nooremana selle pärast sageli kiusati. «Ausalt, see muutis mu elu. Ma ei arva, et sinu füüsiline keha peaks sind defineerima, kuid mõned asjad võivad inimese väga ebakindlaks teha. Nii et kui soovid midagi parandada, mis aitab sul end enesekindlamana tunda, toetan seda sajaprotsendiliselt.»

Bethenny Frankel

Teletäht tunnistas avameelselt, et lasi eemaldada implantaadid, mis talle ei meeldinud. «Paar aastat tagasi läksin taas opile, kui seda jälle lubada sain, ning lasin silikoonid eemaldada. Seejärel lasin rindu lihtsalt tõsta. Tundsin end kohe paremini - tundsin end natuke kuumemana, natukene pringimana.»

Bethenny Frankel / Scanpix

Nene Leakes

Tõsielusarja «The Real Housewives of Atlanta» staar rääkis 2010. aastal, et lasi hooaegade vahepeal rindu tõsta, rasvaimu teha ja nina kohendada. «Tunnen end väga mugavalt ja enesekindlalt, kuid tahtsin end lihtsalt veidi täiustada. Tahtsin jätkuvalt välja nagu Nene - mustanahaline naine, nagu ma olen, kuid parem versioon sellest.»

Lisa Kudrow

«Sõprade» staar lasi samuti teismelisena nina lõigata. «Enda silmis muutusin koledast mittekoledaks. Tegin seda suvel enne uude keskkooli minekut, nii et seal oli piisavalt inimesi, kes ei teadnud, kui kole ma varem välja nägin. See oli väga-väga-väga hea muutus.»

Jenni «Jwoww» Farley

«Jersey Shore'i» staar arutas rinnaimplantaatide üle vaid mõned kuud pärast tütre sündi. «Kümme aastat hiljem ja pärast oma inglikese Meilani sündi on mu implantaadid veidi muutunud, eriti rinda andes. Tahtsin neid nii väga ja hetkel on nad tõeliselt võrratud ning nad näevad välja pehmed ja loomulikud. Kõik tänu mu imelisele arstile!»