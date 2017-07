Kanepiga vahele jäänud Aaron Carter valas viha venna Nicki peale

29-aastane laulja vahistati nädalavahetusel koos tüdruksõbra Madison Parkeriga joobes juhtimise ja alla 28 grammi marihuaana omamise tõttu, vahendab People. Väidetavalt sai ta ka süüdistuse politseinike töö takistamise eest.

Aaron väidab, et ta oli parajasti autoremonditöökojas ja soovis velgesid tasakaalustada, kui «agressiivsed» politseinikud ta arreteerisid. Politsei polevat ka pakkunud talle võimalust advokaadile helistamiseks.

«Aaronil on luba kasutada meditsiinilist marihuaanat oma pikaaegse ärevushäire leevendamiseks,» sõnas esindaja. Aaron usub ka, et ta sattus politseinike sihtmärgiks peamiselt seetõttu, et ta on kuulus.

Aaroni vanem vend, Backstreet Boysi liige Nick Carter, oli üks esimestest, kes juhtunut avalikult kommenteeris.

«Mu vennale: armastan sind hoolimata kõigest ja kui sa vajad abi, olen olemas ja nõus sind tervenemise nimel abistama. Perekonnaga ei ole asjad alati lihtsad, kuid me kõik oleme sinu jaoks olemas,» säutsus Nick.

Aaron ei olnud selle žesti üle aga sugugi nii õnnelik, kui Nick lootis.

«Kui veresugulased päriselt mu heaolust hoolivad, siis miks nad ei helista mulle otse ja ei räägi minuga, vaid teevad seda läbi avaliku platvormi ja muudavad iseennast tähelepanu keskpunktiks? Minu kasutamine iseenese reklaamimiseks pole üldsegi lahe. Armastan oma perekonda sellest hoolimata,» vastas Aaron.

