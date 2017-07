Beebipeol toimunud tulistamises «lapse kaotanud» naine polnudki rase!

21-aastane Cheyanne Willis pidas 8. juulil Ohios beebi soo avalikustamise pidu, kui tema koju tormasid kaks meest, kes avasid tule, kirjutab Mirror. Cheyanne vigastas jalga ja tema sõbranna Autumn Garrett sai

surma. Vigastada sai veel seitse inimest, sealhulgas kolm last.

Willis oli just avalikustanud, et ta ootab poisslast, kui kaks meest tungisid Cincinnati külje all asuvasse majja. Naine sai kuuli reide ja tema vigastust raviti kohalikus haiglas. Kui ta haiglast välja sai, ütles naine, et kaotas lapse.

Nüüd ütlevad politseinikud, et Willis polnudki rase.

«Nii tobe kui see ka pole, valetamine pole kuritegu. Ja selle vale auks peo pidamine pole samuti kuritegu,» ütles politsei esindaja. «Kui ta valetas ja pani sellega kõik teised ohtu... Loomulikult on põhifookuses tulistajad, kuid talle süüdistuse esitamine on kohalike prokuröride otsustada.»