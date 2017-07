Kohutavad süüdistused: mitmed vanemad väidavad, et R. Kelly hoiab nende tütreid seksisektis vangis

Mures vanemad pole oma tütreid näinud üle aasta, kirjutab BuzzFeed News. Nad väidavad, et Kelly hoiab gruppi noori naisi vangis oma Atlanta ja Chicago kodudes, kus ta «kontrollib igat aspekti nende elust».

R&B legend kutsub väidetavalt naisi oma kaaskonda, teeseldes, et ta on huvitatud nende lauljakarjääri edendamisest. Selle asemel alustab ta nendega seksuaalsuhet, kus ta käsib neil ennast «issiks» kutsuda ja keelab neil ilma loata neile määratud tubadest lahkuda.

50-aastane laulja filmib väidetavalt nende naistega toimuvaid seksiakte ja näitab neid oma sõpradele.

«Pead luba küsima söömiseks. Pead luba küsima tualetti minemiseks,» rääkis endine assistent Cheryl Mack, kes töötas R. Kelly juures aastatel 2013-2014. «Kelly oskab erakordselt hästi inimesi kontrollida ja ajupesu teha.»

Kui keegi naistest Kelly kehtestatud reegleid rikub, karistab mees neid «füüsiliselt ja verbaalselt».

Naiste suhtlust muu maailmaga jälgitakse pingsalt ja peredel puudub nendega kontakt täielikult. Igale naisele Kelly kontrolli all antakse väidetavalt telefon, millega saab helistada ainult talle.

Üks kõne all olevates naistest, Georgia osariigist pärit lauljatar, ütles tema vastu huvi tundub politseinikele, et temaga «on kõik korras ja ta ei taha, et teda segataks».

Kellyt on alates 2000. aastast süüdistatud alaealiste vastu toime pandud seksuaalkuritegudes. Mitu tosinat naist väidab, et laulja rikkus nende elu. Aastaid tagasi tuli lagedale video, milles Kelly seksis väidetavalt 14-aastase tüdrukuga ja teda süüdistati lapsporno valmistamises, kuid 2008. aastal mõisteti ta õigeks.

R. Kelly esindajad pole uusi väiteid meediale kommenteerinud.