Siberis leiti 1300 aasta vanused karusnaha ja vase «kookonites» muumiad

Nüüd leitud muumiad, mis olid keeratud karusnahkadesse ja vaseribadesse, arvatakse nende pikkuse tõttu kuuluvat meessoo esindajatele, edastab Siberian Times.

«Surnukehad olid paigutatud üksteise kõrvale, nad olid maetud põhja-lõuna suunaliselt, jalad jõe poole,» teatas Venemaa arktiliste alade uurimiskeskuse arheoloog Aleksander Gusev.

Üks neist oli laps, kes oli surres umbes kuuekuune ja teine oli täiskasvanud ning nad säilisid tänu vasele ja igikeltsale.

«Lisaks oli muumiate ümber paks kangas ja kaetohtu, mis omakord aitasid kehadel säilida. Kanga kohta saab rohkem teada laboriuuringutega,» sõnas arheoloog.

Teadlaste sõnul on need hauad mingil viisil seotud 6000 kilomeetri kaugusel asunud Pärsiaga (tänapäeva Iraan), sellele viitab eelkõige matmisviis ja vask, millel on nimetatud piirkonnale viitavaid märke.

Lisaks oli leitud täiskasvanu oma aja kohta üllatavalt pikka kasvu, olles umbes 170-sentimeetrine.

Venemaa arheoloogid koostöös Lõuna-Korea ekspertidega uurivad Tjumenis laboratooriumis karusnahkade ja vase «kookonitesse» mässituid.

Luude järgi loodetakse teha kindlaks, millal need inimesed elasid ja mis soost olid, kuigi esmapilgul tundusid mõlemad meessoost. Samuti uuritakse seda, millise looma nahkadesse nad enne teispoolsusse minekut mässiti.

Jamali Neenetsi autonoomsest ringkonnast on ka varem vanade kultuuride matmispaiku ja maetuid leitud, kuid seni ei ole teada, millise kultuuri esindajad need olid. Nad elasid polaarjoonest vaid 30 kilomeetri kaugusel lõunapool.

Varasemate leidude seas on näiteks punaste juustega mees, kes oli maetud uhketes karusnahksetes rõivastes, tal on pronksist vööpannal, millel on kujutatud karu. Selle tõttu arvataks, et ta võis olla hõimujuht. Veel on mitmest hauast leitud Pärsias valmistatud esemeid.

Pilte vaata siit.