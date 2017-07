Erik Orgu: vähem süües kaotad kaalu, on müüt!

«Mida rohkem dieeti pead, seda vähem see töötab. Jõuad selleni, et toidukoguste piiramine ei tööta enam üldse,» kirjutab toitumisnõustaja Erik Orgu ning soovitab igal kaalulangetajal tähelepanu pöörata sellele, mis toimub rasvaraku sees.



Erik peab siinkohal oluliseks vaadata üle suhkrukogus: «Kui vähendad suhkru kogust, vähendad ka insuliinitaset ning see juba mõjutab rasvarakku ennast ka. Insuliin kontrollib rasvarakke nii, et suhkrust loobumisega lubad oma kehal kaalust alla võtma hakata. Rasvarakud ei hoia enam oma talletatud energiat kinni. Seega: kui sa ei anna oma kehale valget suhkrut, langetad insuliinitaset. See sunnib keha energia saamiseks rasvu põletama. Rasvaga päriselt võitlemiseks peaksid langetama insuliinitaset ja seda saad sa teha ainult nii, kui loobud valgest suhkrust.»



Lihtne, kas pole?