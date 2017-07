10 fakti täna jätkuvast menusarjast «Troonide mäng»

Menuka seriaali seitsmes hooaeg on varasematest lühem, kõigest 7-osaline ning hooaja viimane episood jõuab Eestis eetrisse juba 28. augustil. Enamuses originaalstsenaariumil põhinev uus hooaeg toob sarja fännide jaoks kaasa palju ootamatut – samal ajal kui troonile peavad võitlust Daenerys Targaryen’i ja Jon Snow armeed ning troonivalitseja Cersei Lannisteri väed, jõuavad inimestele järjest lähemale hoopiski ohtlikumad jõud, jäised humanoidid White Walker’id.

Emilia Clarke Daenerys Targaryenina / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Kit Harington (Jon Snow) / Kuvatõmmis/Youtube

Lena Headey (Cersei Lannister) / Kuvatõmmis/Youtube

Kümme selle sarja kohta käivat fakti:

«Troonide mängu» näol on tegemist maailma ühe kallima telesarjaga. Näiteks sarja kuuenda hooaja ühe episoodi tootmine maksis keskmiselt üle 10 miljoni dollari ning ühe hooaja tootmine seega üle 100 miljoni dollari. Samas toob sari korralikult ka sisse, aastas üle ühe miljardi dollari.

Sari on toonud praeguseks ekraanile rohkem kui 150 tuhande tegelaskuju surma, olles seega üks verisemaid teleseriaale ajaloos.

Tegemist on viimase viia aasta kõige enam illegaalselt alla laetud telesarjaga.

Sari võitis 2016. aastal teist aastat järjest 12 Emmy auhinda. Kokku on sari kuue aasta jooksul võitnud 38 Emmy’t, mis on teleajaloo suurim Emmyde arv ühe sarja kohta.

Sarja peosatäitjad Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ja Kit Harington küsisid kahe viimase hooaja filmimiseks palka juurde – iga põhinäitleja saab nüüd ühe episoodi eest üle kahe miljoni dollari.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage). / Macall B. Polay/HBO

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) / Kuvatõmmis/Youtube

Seitsmendas hooajas teevad kaasa mitmed uued tuntud nimed: inglise näitleja Jim Broadbent, inglise laulja Ed Sheeran ja New Yorgi Metsi pesapallimeeskonna söötja Noah «Thor» Syndergaard.

Ed Sheeran / Yui Mok/PA Wire/PA Images/Scanpix

Sarja seitsmendat hooaega filmiti Põhja-Iirimaal, Hispaanis ja Islandil kuus kuud – augustist 2016 selle aasta veebruarini.

«Troonide mäng» on oluliselt tõstnud Põhja-Iirimaa külastatavust, tuues piirkonnale sisse hinnanguliselt 100 miljonit dollarit. Piirkonna turismikeskused pakuvad ekskursioone enamikesse võttepaikadesse.

Spetsiaalselt sarja jaoks loodud dothraki keele õppimiseks on tehtud mitmeid veebilehti ja raamatuid.

Sarja eelviimane ehk nüüd linastuv seitsmes hooaeg on kõigest seitse episoodi pikk ning viimane ehk järgmisel aastal linastuv kaheksas hooaeg kõigest kuus episoodi pikk, mis tähendab, et sarja lõpuni on jäänud vaid 13 episoodi.