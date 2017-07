Ameeriklanna võttis vaimse tervise tõttu vabad päevad, saades bossilt vastuse, mis tõi talle pisarad silma

26-aastane Parker sai ülemuselt vastuse, mis talle pisarad silma tõi ja samas laiema diskussiooni tekitas, edastab cnn.com.

«Olin liigutatud, sest ta vastus puudutas mind. Olin üllatunud, et ta mõistis minu haavatavust,» sõnas 40 töötajaga firmas Olark töötav naine.

Parkeri sõnul kannatab ta kroonilise närvilisuse, depressiooni ja posttraumaatilise stressi all ja selle tõttu vajab ta endaga olemise päevi.

«Mul olid unehäired ja selle tõttu magasin halvasti. Samuti käis mul peast läbi palju enesetapumõtteid, mille tõttu oli mul raske tööle keskenduda,» selgitas ameeriklanna.

Ta otsustas aja maha võtta ja saatis kirja: «Hei tiim, võtan tänase ja homse vabaks, et keskenduda oma vaimsele tervisele. Loodan järgmisel nädalal värskena tagasi olla ja anda endast 100 protsenti. Tänud, Madalyn».

Naine leidis kirja saatmisele järgnenud päeval vastused nii firma juhilt Ben Congletonilt kui ka kolleegidelt.

«Arvan, et vaimse tervise pärast vabade päevade võtmine ei ole kuigi levinud. Oled eeskujuks meile kõigile ja aitad meil lõhkuda stigmasid, et me saaksime kõik anda endast tööl maksimumi,» teatas juht.

Parker otsustas temaga juhtunut jagada sotsiaalmeedias, saades palju positiivset vastukaja.

Samuti on paljud kirjutanud, et naisel on väga mõistev ülemus, tuues ära oma negatiivsed kogemused, kui nemad tahtsid vaimse tervise tõttu vabu päevi saada.

Congletoni sõnul sai ta Parkeri e-kirja lugedes aru, et firmas on vaja muutusi, sest vaimne tervis on sama tähtis kui füüsiline tervis.

«On aasta 2017. Kui sportlane saab vigastada, siis istub ta pingile ja üritab taastuda. Tuleb lahti saada väärarusaamast, et aju ei vaja taastumist ja puhkust. Tuleb luua töökeskkkonnad, kus töötajatel on turvaline rääkida sellest, mis neid vaevab,» teatas Parkeri tööandja Congleton.

USAs 2016. aastal tehtud uuring näitas, et vähem kui pooled sealsed firmad arvestavad töötajate vaimse tervise vajadustega.