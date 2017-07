Nagu vanaisa suust kukkunud! Andrus Vaariku 2-aastane lapselaps improviseerib klaveril!

Marta Vaarik / Instagram

Väike noormees on leidnud klaveri, ning katsetab selle instrumendi võimalusi.

Marta Vaariku poeg nägi ilmavalgust 1. oktoobril 2015. Nimevalik oli aga mitu nädalat kestnud protsess. Vanaisa Andrus rääkis nimevaliku kohta: «Variante oli mitmeid, aga lõpuks pandi poisile nimeks Aadam. Perekonnanime sai ta oma isa järgi – Taaksalu. Minu meelest kõlavad nad koos ülihästi – Aadam Taaksalu! See on üks erakordsel hea nimi! Ka noortele endile see nimi väga meeldib ja nad on õnnelikud,» rääkis Andrus.



