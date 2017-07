Hispaania Pamplona härjajooksudel arreteeriti 11 inimest, keda kahtlustatakse vägistamises

San Ferminis toimuva sündmuse, kuhu saabub tuhandeid turiste, maine on viimastel aastatel langenud just seksuaalse vägivalla tõttu, edastab The Local.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooks / ANDER GILLENEA/AFP/Scanpix

Pamplona politsei teatel said nad 7. – 14. juulini kestnud härjajooksude ajal 14 kaebust seksuaalsete rünnakute ja vägistamiste kohta.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooks / SUSANA VERA/REUTERS/Scanpix

Pamplona härjajooksude korraldajad käivitasid seksuaalvägivalla vastase kampaania pärast eelmise aasta juhtumit, milles viis Sevillast pärit meest vägistasid18-aastase naise.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooks / MIGUEL RIOPA/AFP/Scanpix

Sel aastal oli San Ferminis näha plakateid: «Pamplona on seksuaalvägivalla vaba», kuid sellest hoolimata leidis aset ahistamist ja vägistamist.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooks / ANDER GILLENEA/AFP/Scanpix

Pamplona festivali, mille algusaeg on keskajas ja millega kaasenvad mitmed religioossed sündmused, kirjeldas ameeriklasest kirjanik Ernest Hemingway oma raamatus «The Sun Also Rises» (Ja päike tõuseb).

Pamplona härjajooksudes osalejad peavad mööda San Fermini munakivisillutisega tänavaid härgade eest ära jooksma. Igal aastal leiab aset õnnetusi, milles osalejad on saanud raskelt vigastada. Sellel aastal said härgade tõttu vigas 64 inimest, kellest 12 vigastused olid rasked ja nad vajasid haiglaravi. 64 on veerandi võrra vähem kui oli eelmise aasta Pamplona härjajooksudel vigastatuid.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooksude lõputseremoonia / Alvaro Barrientos/AP/Scanpix

Politsei sõnul kaasneb härjajooksudega vägivald, kuna oragnismis tekib palju adrenaliini, hormonaalne tase kõigub ja tarbitakse rohkelt alkoholi.

Hoolimata suurest ohust, ei ole hukkunute arv suur. Alates 1911. aastast kuni selle aastani on hukkunud 15 inimest. Viimati kaotas selles jooksus võistleja elu 2009. aastal.

Reeglite järgi tohivad Pamplona härjajooksudel osaleda 18-aastased ja vanemad, samas hoiatatakse, et tegemist on ohtliku spordiga, mis võib lõppeda surmaga.

Hispaania San Fermini Pamplona härjajooksude lõputseremoonia / ANDER GILLENEA/AFP/Scanpix

Euroopas on juba mõnda aega olnud avalikel sündmustel ja kontsertidel ahistamised ja vägistamised probleemiks. Rootsis jäetakse just vägistamise tõttu ära sealne kuulus Bråvalla muusikafestival.