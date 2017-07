Video ja pildid: hiinlased nõuavad hollandlaselt skeletiga mungakuju tagasi

Külaelanike teatel varastati 1,2-meetrine kullast kuju, mis kannab nime Zhanggong Zushi ja mille poole palvetati tuhandeid aastaid, nende budistlikust templist 1995. aastal, edastab The Telegraph.

Buda munga kuju, mille sees on inimskelett / Bernadett Szabo/Reuters/Scanpix

Skaneerimine näitas, et 1,2-meetrises kujus on inimskelett. Tegemist on tõenäoliselt mungaga, kes elas ja suri Songi dünastia (960 – 1279 pKr) ajastul.

Skaneerimine näitas, et kuju sees on inimskelett / Bernadett Szabo/Reuters/Scanpix

Yangchuni elanikud jõudsid meedia vahendusel jälile, et mungakuju oli 2015. aastal Ungaris näitusel ning nad pöördusid Hiina valitsuse poole, et neil aidataks külale tähtis reliikvia tagasi saada.

Skeletiga buda munga kuju, mis oli 2015. aastal näitusel Ungaris / Bernadett Szabo/Reuters/Scanpix

Amsterdamis on kuju tõttu käimas kohtuprotsess ja hiinlased on veendunud, et nad võidavad selle.

«Olen veendunud, et me võidame. See kuju kuulub meie elanikele ja hollandlasest «omanikul» võiks olla niipalju südametunnistust, et ta annab meile kuuluva tagasi,» teatas hiinlaste advokaat Liu Yang.

Liu on ka varem esindanud hiinlasi, kes on tahtnud välismaalaste käes olevaid Vana-Hiina kunstiväärtusi tagasi saada, olles selles edukas.

Hiina riigimeedia andmetel on välisriikide kodanike käes palju Hiinast pärit väärtuslikke ajaloolisi ja arheoloogilisi esemeid, kuid on ka neid esemeid, mis on Hiinale tagastatud.

Näiteks 2013. aastal andis Prantsuse miljardär Francois-Henri Pinault’ Hiinale tagasi kaks pronksist purskkaevuosa, mis pärinevad Pekingi Keelatud linna ehk keisri elukoha vanast suvepaleest.

Paigas tegid 1860. aastatel Teise oopiumisõja ajal laastamistööd Briti ja Prantsuse sõdurid, kes viisid kaasa palju hinnalist. Samuti läks palju esemeid kaotsi bokserite ülestõusus, mis oli rahvamäss 1899 – 1901.

Hiinlaste andmetel on siis kaasa viidud ajaloolised esemed enamjaolt Londonis Briti muuseumis. Selle muuseumi esindajate teatel on nad saanud Hiinast pärit museaalid kas annetustena või ausal teel ostes.

Hiina võimude kinnitusel on nad valmis minema Briti muuseumi vastu kohtusse, et Pekingist ja teistest Hiina paikadest pärit ajaloolisi objekte tagasi saada.