Eesti kuulsama staarpaari 5 kõige ilusamat mõtet!

1. Kalvi-Kalle «Lollid on need, kes pole aru saanud, mis asi on driftimine»



2. Miks läks Kalvi-Kalle tõsielusaatesse «Prooviabielu» - ihaluse pärast vastassoo vastu!



3. «Tore, kui inimesed saavad rõõmu tunda selle üle, et keegi on telekas, isegi kui selleks olen mina» (introvert) Helen.



4. Kalvi-Kalle narkomaanide kohta (keda mees väidetavalt vihkab): «no mis inimene see on, kui ta peab kogu aeg end süstima, na**ui tal seda vaja on»



5. Miks Helen valis Kalvi-Kalle?

võtsin lihtsalt inimese, kellele meeldin, kes ei otsi vallutust, vaid abielu ja südamedaami, sest mulle korrutati, et võta selline.

arvestan, et Barbie ja Ken on muinasjutt. Unistused ongi ainult unistused.

arvestan, et mu latt oli liiga kõrgel. Ennegi neid standardiprintsesse nähtud ju. Elimineerisin oma standardid, lasin lati maha.

Tõsiseltvõetavaid partnereid polnudki enne, sest asi oligi minus, mul olidki kõrged standardid.

Nopped võetud saatest «Komeraudne» ja Helen Kõppi blogist.