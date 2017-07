Top 3: Kalvi-Kalle uut võimalikku kaaslast

Evelin Ilves

Endine presidendiproua naudib vaba ja vallalise elu ning peab Hiiumaal restorani. Samuti on Evelin väga maalähedane nagu Kalvi-Kallegi ning mehe oskused traktoril ja remontimisel võiksid Evelinile kasuks tulla.

Evelin Ilves. / Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Brigitte Susanne Hunt

Blondiin raadioprintsess sobiks Kalvi-Kallele naiseks suurepäraselt, sest ta ei kanna musta silmameiki, samuti on ta blondiin nagu Helen oli saate alguses. Kindlasti sobiksid ka nende muusikamaitsed, sest Brigitte ju töötab Power Hit Radios. Samuti on Brigitte plussiks asjaolu, et tal on Tartu Ülikooli ajakirjanduses omandatud bakalaureus - Kalvi-Kallele meeldivad kõrgelt haritud naised nagu Helen.

Prooviabielu-Liisa

Kuulujuttude järgi Kalvi-Kallele kuuldavasti Liisa ei meeldi, aga nagu me teame, on vihkamisest armastuseni ja vastupidi ainult üks samm.