Kõik rula peale! Jana Hallas näitab, kuidas saavutada superseksikas keha!

Stilist ja mitmete legendaarsete eurolaulusõnade autor Jana Hallas on uskumatult heas vormis. Pole saladus, et naine tegeleb vabal ajal ekstreemspordiga. Üheks tema viimase aja lemmikuks on rulasõit, mida ta demonstreerib ka Instagramis. Loomulikult teeb Jana seda omal moel, stiilselt - trendika kiivri, põlvekaitsmete ja vinge outfit´iga.