Vaata ja meenuta: maamees võlus linnavurle ehk Kalvi-Kalle ja Heleni armastuslugu sai alguse nii!

Kalvi-Kalle istus pärast saadet pool aastat vangis, Helen ootas ta tagasituleku ära. Vaatamata sellele, et Kalvi-Kalle on kaheksa klassi haridusega traktorijuht, kellel on mitu liikulukorra rikkumist, meeldis neiule mehe ausus ja elustiil.

Helen külastas POsitivus festivali üksi, Kalvi-Kalle nutab teda praegu sotsiaalmeedias taga. Mis saab Eesti ainsast reality televisiooni paarist? Ei tea, aga seda, kuidas paari armastus alguse sai, vaata TV3 saate "Prooviabielu" 1. osast!