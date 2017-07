Kalvi-Kalle: minu kõrval ei ole enam kedagi, kes mind tõeliselt armastaks!

Prooviabielust tuule tiibadesse saanud Kalvi-Kalle, kes väidetavalt nädalavahetusel autot remontis, samal ajal kui Helen kaaslaste seltskonnas Positivus festivalil melu nautis, on viimase ööpäeva jooksul sotsiaalmeediakanalisse hulganisti tumedates toonides postitusi ja pilte lisanud.



«Hoia enda ümber inimesi, kes Sind tõeliselt armastavad...» postituse juurde on Kalvi-Kalle lisanud märgilise kommentaari: «Minu ümber pole enam ühtki sellist, see kes oli, see arvad kah et võib endale kõike lubada!». Ilmselt viitab noorsand Heleni nädalavahetusel toimunud pidutsemisele. Helen seevastu avaldab postituse all arvamust, et Kalvi-Kalle otsib nende postitustega vaid tähelepanu ja soovitab Kalvi-Kallel ilmselt iseend «p..sse saata sel juhul».

/ facebook