Kuidas «Troonide mängu» näitlejate suhe alguse sai?

Briti näitleja, 30-aastane Kit Harington on kogunud Jon Snow kehastamise juba kena varanduse ning ta kõrval on kaasstaar, sama vana Rose Leslie, kes mängis alates teisest hooajast kuni neljanda hooajani metslast Ygritte’i, edastab news.com.au.

Kit Harington ja Rose Leslie / Frederick M. Brown/AFP/Scanpix

Nii Harington kui Leslie osalesid möödunud nädalal Los Angeleses «Troonide mängu» seitsmenda hooaja avasündmusel, andes intervjuu, milles rääkisid ka oma eraelust.

Paar on nii seriaalis kui eraelus koos olnud alates 2012. aastast ja nende suhe on läinud aastatega aina paremaks.

«See on surepärane, te me kohtusime just võtetel ning nüüd oleme jõudnud «Troonide mängu» seitsmenda hooajani. Tunnen end priviligeerituna ja olen õnnelik,» teatas Harington.

Harington ja Leslie ei räägi just sageli oma eraelust, kuid see ei ole takistanud fänne arvamast, milline kahe staari suhe olla võib.

Kit Harington ja Rose Leslie / JUSTIN TALLIS/AFP/Scanpix

Möödunud kuul osales Kit Harington jutusaates «The Late Late Show», milles Austraalia näitlejanna Nicole Kidman küsis Haringtonilt, et millal tema ja Leslie abielluda plaanivad.

Kit Harington (Jon Snow) / Copyright unknown/Mercury Press/Caters News Agency/Scanpix

Harington vastus oli lakooniline, et nad liiguvad oma suhtes samm sammult edasi.

Leslie tegelane Ygritte suri neljandal hooajal Joni kätel. Ta tappis Joni ihukaitsja Olly, kes saatis noole naisele selga.

Harington andis möödunud aastal itaaliakeelsele väljaandele Vogue intervjuu ja paljastas, kuidas tema Leslie suhe alguse sai. Nad olid teise hooaja võtetel Islandil ja just seal nad teineteisesse armusid.

«Meie suhte tekkimises mängisid rolli Islandi ilus loodus ja virmalised. Tundsime juba varem üksteise poole tõmmet, pitseri pani see, et pidime ka kaamera ees olema armunud. Meie jaoks oli see lihtne, sest keemia oli varasemast olemas,» selgitas Harington.

Nende tegelaste suhte lõppes traagiliselt, kuid seda õnnelikumad on nad päriselus. Väidetavalt otsisid nad mais Inglismaal maja, et koos elama hakata.

Ka siis üritas meedia näitlejatelt nende eraleu kohta rohkem teada saada. Harington vastas siis diplomaatiliselt, et ta saab rääkida vaid enda eest, samas lisades et tema ja Rose on väga õnnelikud.

Rose Leslie on pärit šoti tuntud Leslie klannist, ta isa Sebastian Arbuthnot-Leslie on selle klanni Aberdeenshire'i sugukonnavanem. Perele kuulub 12. sajandist pärit Warthill lossi Aberdeenshire’is Rayne'is.

«Troonide mängu» seitsmes hooeag algab täna Fox kanalil.