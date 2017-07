Uuring näitas, et enamik inimesi keerab suudeldes pea paremale

Partnerid tunnetavad intuitiivselt, kumbale poole suudeldes pead pöörata tuleks, et suudlus oleks mugav, edastab The Guardian.

Suudlejad / Panther Media/Scanpix

Uuringus osales 48 Bangladeshi abielupaari, kellel teadlased palusid suudelda ja panna kirja suudlemisega kaasnenud detailid. Ilmnes, et mehed on 15 korda rohkem suudluse algatajad kui naised ja mõlemad partnerid keerasid enamikul juhtudel suudlemise ajal pea intuitiivselt paremale.

«Uuring näitas, et enamikul juhul olid mehed suudlemise algatajad. Mehed olid ka need, kes suudluse alguses pea paremale pööravad ja naised järgnevad neile. Suudlusega kaasenevas peapööramises mängib suurt rolli ajus toimuv» teatas uuringu läbi viinud neuroteadlasest psühholoog Rezaul Karim.

Karim lisas, et kaks kolmandiku suudelnud paaridest pööras suudluse ajal pea paremale ning 79 protsendil juhtudest oli mees suudluse algataja.

Suudluse algataja määras selle, millisele poolele ta partner pea pöörab. Kui suudluse algataja oli vasakukäeline, siis võis ta pea pöörata ka vasakule.

«Suudlemisel peab jälgima partneri pea liikumist, et ei tekiks olukord, kus partnerid keeravad pea samas suunas ehk tekib niiöelda peegelpilt. Pea keeramise otsus langetatakse närvisüsteemi tasandil ja see tekib millisekundite jooksul intuitiivselt,» lisas psühholoog.

Uurijate sõnul mängivad suudlemises tähtsat rolli vasakus asjupoolkeras olevad piirkonnad, mis tegelevad emotsioonide ja otsustamisega ning hormoon testosteroon, mis on mõlemas poolkeras jaotunud ebaühtlaselt.

Bangaldeshis on näeb avalikkuses suudlemist üliharva, kuna see on taunitav, kuid koduses miljöös suudlevad bangladeshlased sageli.

Teadlaste sõnul on inimlik intiimsus igal pool sarnane, vaid kultuurilised nüansid on erinevad.