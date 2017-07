Video: Ramzan Kadõrov tahab Tšetšeenia geid Kanadasse saata

Kadõrov andis intervjuu telekanalile HBO, milles saatejuht David Scott küsis Tšetšeenia «geiprobleemi» kohta, et kas sealseid homoseksuaale kiusatakse, piinatakse ja tapetakse, edastab The Independent.

Ramzan Kadõrov / Zubair Bairakov/Zubair Bairakov/TASS/Scanpix

«Tšetšeeniat laimatakse. Meie riigis ei ela omasooiharaid, meil ei ole geisid. Kui me siiski leiame neid, saadame nad nii kaugele kui võimalik. Soovime oma vere puhta hoida ja kui mõni selline leidub, siis mingu välismaale, näiteks Kanadasse,» teatas Tšetšeeni liider.

Saatejuht Scott jätkas Kadõrovi survestamist, et meedia kirjutab pidevalt Tšetšeeni noorte geimeeste piinamistest ning kas juhil ei ole tekkinud mure.

«Nad on saatanast, nad on müüdavad ja nad ei ole inimesed. Jumal hoidku, milles need hullud meid veel süüdistanud on. Nad peavad Allahi ees laimu eest vastust andma,» teatas Kadõrov.

Kadõrov lubas HBO intervjuus, et «surub maailma põlvili ja teeb vaenlastega ühte koma teist kui selline laimukampaania jätkub».

Ramzan Kadõrov / Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Kadõrovile ei meeldi Kanada, kuna selle riigi võimud ja seksuaalvähemusi ühendavad organisatsioonid on Tšetšeenia suhtumist geidesse kritiseerinud.

Tšetšeenia geiteema kerkis globaalseks pärast seada, kui Venemaa väljaanne Novaja Gazeta avaldas artikli, milles kirjutati, et nimetatud vabariigis toimub geide genotsiid.

Tšetšeeniast põgenenud homoseksuaalide sõnul on tavaline, et nii politsei kui kaaskondanikud neid püüavad, riided seljast tõmbavad ja neid peksavad. Ka tehakse peksmistest videoid, mis jõuavad sotsiaalmeediasse ning geide perekonnad omakorda satuvad avaliku häbi alla.