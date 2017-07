Iraanlannast matemaatikageenius suri vaid 40-aastasena

USAs Californias asuva Stanfordi ülikooli matematikaprofessoril Mirzakhanil diagnoositi neli aastat tagasi rinnavähk, mis levis luuüdisse, edastab The Independent.

Maryam Mirzakhani / STR/AFP/Scanpix

2014. aastal geomeetria ja dünaamiliste süsteemide eest Fieldsi medali, mida peetakse Nobeli preemiaga võrdseks, saanud geniaalne matemaatik suri 15. juulil haiglas.

USA Wisconsini ülikooli matemaatiku Jordan Ellenbergi sõnul oskas Mirzakhani ühendada geomeetria dünaamikaga ning teda huvitas piljardi matemaatiline pool. Ta tegi selles vallas koostööd ameeriklasets matemaatiku Alex Eskiniga.

«Te tegeles piljardiga, mitte selles mängulises mõttes, vaid eesmärgiga tõestada selle geomeetriat ja arvulist poolt. Ta oli esimene alla 40-aastane iraanlane, kes sai Fieldsi medali,» lausus kolleeg järelhüüdes.

Lõuna-Korea president Park Geun-Hye andmas Maryam Mirzakhanile Fieldsi auhinda / The Seoul ICM 2014/AFP/Scanpix

Mirzakhani lõpetas 1999. aastal Teherani Sharifi tehnoloogiaülikooli, ta tee viis edasi Harvardi ülikooli, kust ta sai 2004. aastal doktorikraadi hüperbooliliste pindade uurimises.

Järelhüüde Mirzakanile avaldas ka Iraani president Hassan Rouhani, kes sõnas, et see matemaatik viis Iraani maailmakaardile, olles matemaatikas väga andekas.

Iraani-Iraagi sõja ajal üles kasvanud Mirzakani tahtis teismelisena saada teadlaseks nagu keemik Marie Curie või kirjanikuks nagu Helen Keller, kuid avastas siis, et ta lemmikuks on matemaatika.

Ta sai 1994. aastal rahvusvahelisel noorte matemaatikaolümpiaadil kuldmedali, olles esimene tüdruk, kes selle sai. Väidetavalt tekkis tal matemaatika vastu huvi tänu vanemale vennale, kes rääkis talle Saksa matemaatikust Gaussist ja tema võrrandisüsteemi lahendamise meetodist, mis seisneb tundmatu elimineerimises.

Maryam Mirzakhani / NEWS1/REUTERS/Scanpix

Mirzakhanit jäid leinama ta abikaasa Jan Vondrak, kes töötab Stanfordi ülikoolis ja tütar Anahita.

Fieldsi medal (inglise keeles Fields Medal, ametliku nimega International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics - Rahvusvaheline medal väljapaistvate avastuste eest matemaatika alal) on rahvusvaheline matemaatikaauhind, mida annab välja Rahvusvaheline Matemaatikaunioon iga nelja aasta tagant toimuvatel rahvusvahelistel matemaatikute kongressidel. See antakse iga kord mitmele eriti väljapaistvale alla 40 aasta vanusele matemaatikule.